МИД прокомментировал прекращении деятельности представительства BBC в Азербайджане

Политизация вопроса о прекращении деятельности представительства BBC в Азербайджане, искажение сути вопроса со стороны BBC, а также заявление BBC касательно свободы СМИ в отношении нашей страны с позиции двойных стандартов вызывают сожаление и неприемлемы.

Об этом заявил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление BBC от 20 февраля касательно решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности представительства BBC в стране.

Он отметил, что о решении о закрытии представительства BBC в нашей стране было официально сообщено министерством иностранных дел 13 февраля во время встречи с представителями BBC в нашей стране, и эта позиция была полностью разъяснена другой стороне.

"Было сказано, что Азербайджанская Республика всегда руководствовалась принципом взаимности в отношениях и решениях с медиа-структурами всех зарубежных стран. В результате проведенного в этих рамках анализа, а также на основании законодательства страны, в частности, статьи 11.2 закона "О медиа" было отмечено, что BBC не имеет правовых оснований для деятельности в качестве представительства в нашей стране. Отметим, что решение о закрытии представительства не имеет отношения к корреспондентской деятельности вещательной компании BBC в нашей стране и предусматривает выдачу аккредитации на 1 корреспондента. Напомним, что аналогичные решения были приняты в отношении некоторых других зарубежных медиа-структур", - добавил представитель МИД.