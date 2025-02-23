Стрельба произошла на американской военной базе
На авиабазе Киртланд в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба.
Об этом говорится в заявлении на сайте авиабазы.
Отмечается, что около 2.00 22 февраля инцидент у выхода Трумена привел к преследованию за пределами базы.
В результате происшествия один летчик получил ранения в руку, его госпитализировали. Еще одного летчика обнаружили мертвым на месте происшествия. Расследование проводят местные власти в координации с ФБР.
Пресс-служба авиабазы добавила, что угрозы для общественности в настоящее время нет. Подробности инцидента не приводятся.
Источник: Lenta.ru
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