Стрельба произошла на американской военной базе

На авиабазе Киртланд в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба.

Об этом говорится в заявлении на сайте авиабазы.

Отмечается, что около 2.00 22 февраля инцидент у выхода Трумена привел к преследованию за пределами базы.

В результате происшествия один летчик получил ранения в руку, его госпитализировали. Еще одного летчика обнаружили мертвым на месте происшествия. Расследование проводят местные власти в координации с ФБР.

Пресс-служба авиабазы добавила, что угрозы для общественности в настоящее время нет. Подробности инцидента не приводятся.

Источник: Lenta.ru