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В Германии проходят досрочные парламентские выборы

First News Media10:35 - Сегодня
В Германии проходят досрочные парламентские выборы

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, досрочные выборы последовали после распада в ноябре прошлого года коалиции «Светофор» Олафа Шольца, в которую вошли его левоцентристские Социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и Свободные демократы (СвДП) из-за спора по поводу бюджетных расходов.

Все социологические институты прогнозируют уверенную победу консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который может набрать около 29-30 процентов голосов. Твердое второе место, согласно опросам, займет с 20-22 процентами «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получит вдвое больше голосов, чем в 2021 году. Социал-демократы могут рассчитывать лишь на третью позицию, их рейтинг составляет лишь 15-16 процентов. СДПГ по сравнению с выборами 2021 года, как ожидается, лишится трети своих избирателей. Рейтинг «Зеленых» остается более или менее стабильным. За них готовы проголосовать примерно 13 процентов респондентов.

Сразу после закрытия избирательных участков телеканалы ARD и ZDF опубликуют первые данные экзитполов. Предварительные официальные результаты, как ожидается, будут обнародованы в ночь на понедельник, окончательные – в последующие дни.

Германии приходится иметь дело с целым рядом проблем, включая экономический, миграционный кризисы, угрозы торговой войны, попытки ускорить заключение соглашения о прекращении огня в Украине без участия Европы. Германия, экономика которой ориентирована на экспорт и которая долгое время полагалась на США в вопросах своей безопасности, особенно уязвима.

Сейчас немцы более пессимистично настроены относительно своего уровня жизни, чем когда-либо после финансового кризиса 2008 года. По данным социологической компании Gallup, процент тех, кто считает, что их положение улучшается, резко сократился с 42 процентов в 2023 году до 27 процентов в 2024 году.

Отношение к миграции также ужесточилось, что стало серьезным сдвигом в настроениях немецкого общества после появления культуры «Приветствуем беженцев» во время европейского миграционного кризиса 2015 года.

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