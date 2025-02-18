Пезешкиана остановили в то время, когда он декламировал на азербайджанском стихи Шахрияра - ВИДЕО

Президента Ирана Масуда Пезешкиана остановили в то время, когда он декламировал на азербайджанском стихи великого азербайджанского поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра.

Инцидент произошел на церемонии закрытия Недели культуры Тебриза в Тегеране.

Во время чтения Пезешкианом отрывка из стихотворения «Гейдар баба» некий чиновник подошел к трибуне, с которой выступал президент, и что-то сказал ему, после чего тот остановился и продолжил свою речь на фарси.

Это не первый случай, кода президент Пезешкиан декламирует стихи на родном для него азербайджанском языке.

Источник: Azad Iran