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Джейхун Байрамов награжден Орденом Сербского флага - ФОТО

First News Media17:50 - Сегодня
Джейхун Байрамов награжден Орденом Сербского флага - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов награжден орденом Сербского флага первой степени.

Орден министру вручил президент Сербии Александр Вучич.

Джейхун Байрамов отметил, что награждение этим орденом для него является исключительной честью.

Он выразил благодарность президенту Сербии и членам правительства.

Отметим, что в рамках визита Джейхуна Байрамова в Сербию запланированы встречи с высокопоставленными должностными лицами страны.

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