На ряд сайтов Азербайджана совершена очередная массовая хакерская атака
На онлайн-ресурсы Global Media Group была совершена очередная масштабная и комплексная хакерская атака.
Как мы уже сообщали, в результате кибератаки возник сбой в работе сайтов Report.az, Oxu.az, Media.az, Caliber.az, Baku.ws и Baku TV.
Для предотвращения комплексной кибератаки, которая произошла уже во второй раз, принимаются неотложные меры. В настоящее время ведется работа для полного восстановления работы сайтов.
IT-команда холдинга активно работает над усилением кибербезопасности и обеспечением стабильности системы.
Размещение новой информации на указанных новостных ресурсах планируется с 24 февраля. До этого момента все актуальные обновления доступны на наших официальных страницах в социальных сетях.
Важно отметить, что это не просто DDoS-атака, а профессионально организованное и тщательно спланированное кибернападение.
О данном инциденте уже проинформированы уполномоченные государственные органы, и ситуация находится под их строгим контролем.
Редакция продолжает свою работу в полном объеме, и совсем скоро все наши ресурсы будут полностью восстановлены!