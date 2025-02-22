На ряд сайтов Азербайджана совершена очередная массовая хакерская атака

На онлайн-ресурсы Global Media Group была совершена очередная масштабная и комплексная хакерская атака.

Как мы уже сообщали, в результате кибератаки возник сбой в работе сайтов Report.az, Oxu.az, Media.az, Caliber.az, Baku.ws и Baku TV.

Для предотвращения комплексной кибератаки, которая произошла уже во второй раз, принимаются неотложные меры. В настоящее время ведется работа для полного восстановления работы сайтов.

IT-команда холдинга активно работает над усилением кибербезопасности и обеспечением стабильности системы.

Размещение новой информации на указанных новостных ресурсах планируется с 24 февраля. До этого момента все актуальные обновления доступны на наших официальных страницах в социальных сетях.

Важно отметить, что это не просто DDoS-атака, а профессионально организованное и тщательно спланированное кибернападение.

О данном инциденте уже проинформированы уполномоченные государственные органы, и ситуация находится под их строгим контролем.

Редакция продолжает свою работу в полном объеме, и совсем скоро все наши ресурсы будут полностью восстановлены!