Минобороны Азербайджана: Уничтожен армянский тактический БПЛА - ФОТО

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Утром 16 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Х-55», предприняли попытку осуществить разведывательный полет над нашими позициями на Товузском направлении государственной границы.

Как сообщили 1news.az в Министерстве обороны, в результате бдительности наших подразделений БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергают обстрелу азербайджанские позиции.

С.Агаева