Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям с США приостановить наступление в Сирии

Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям США и Турции приостановить наступление в Сирии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии: Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.

Напомним, что Вашингтон и Анкара договорились о приостановлении военной операции на севере Сирии 17 октября в ходе визита в Анкару вице-президента США Майкла Пенса. Предполагается, что приостановка операции продлится 120 часов, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли выйти из района операции на севере Сирии. После того, как они покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию. Взамен на это Вашингтон обещал поэтапно снять с Анкары экономические санкции, которые президент Трамп ввел против Турции 15 октября.

По сообщению Anadolu, в совместном заявлении по итогам переговоров делегаций Турции и США в Анкаре говортся, что США с пониманием относятся к обоснованной обеспокоенности Турции относительно безопасности своих южных границ. В документе отмечается, что обе страны «признают, что события «на земле», особенно в северо-восточной Сирии, требуют более тесной координации на основе общих интересов»

«Турция и США полны решимости продолжать борьбу против ИГИЛ на северо-востоке Сирии», - сказано в декларации.

Согласно коммюнике, Турция приостанавливает на 120 часов антитеррористическую операцию «Источник мира» в северной части Сирии, чтобы обеспечить вывод террористов YPG из планируемой зоны безопасности. «Операция «Источник мира» будет прекращена после завершения этого вывода», - подчеркивается в заявлении.

«Зона безопасности будет в первую очередь контролироваться турецкими вооруженными силами, и обе стороны будут расширять сотрудничество во всех аспектах ее реализации», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что обе стороны «признают сохраняющуюся важность создания зоны безопасности для решения вопросов, касающихся национальной безопасности Турции, включая сбор тяжелого вооружения YPG и ликвидацию их укреплений и всех других боевых позиций».

В заявлении также говорится, что после прекращения операции «Источник мира» ограничительные меры США в отношении Турции будут отменены.

1news.az