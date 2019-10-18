Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

Президент США Дональд Трамп на фоне решения Анкары о приостановке военной операции на севере Сирии назвал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, сообщает РБК со ссылкой на The Hill.

«Я просто хочу поблагодарить и поздравить, хотя, президент Эрдоган — мой друг, и у меня не было проблем. Потому что, честно говоря, он чертовски хороший лидер, и он сильный человек, и он поступил правильно. И я действительно ценю это. И я буду ценить это в будущем», — сказал американский президент.

Трамп также назвал «умным» решение турецкого президента. Он заявил, что народу Турции повезло с тем, что именно Эрдоган принимал решение о прекращении военной операции.

Вашингтон и Анкара договорились о приостановлении военной операции на севере Сирии 17 октября в ходе визита в Анкару вице-президента США Майкла Пенса. Предполагается, что приостановка операции продлится 120 часов, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли выйти из района операции на севере Сирии. После того, как они покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию. Взамен на это Вашингтон обещал поэтапно снять с Анкары экономические санкции, которые президент Трамп ввел против Турции 15 октября.

По сообщению Anadolu, в совместном заявлении по итогам переговоров делегаций Турции и США в Анкаре говортся, что США с пониманием относятся к обоснованной обеспокоенности Турции относительно безопасности своих южных границ. В документе отмечается, что обе страны «признают, что события «на земле», особенно в северо-восточной Сирии, требуют более тесной координации на основе общих интересов»

«Турция и США полны решимости продолжать борьбу против ИГИЛ на северо-востоке Сирии», - сказано в декларации.

Согласно коммюнике, Турция приостанавливает на 120 часов антитеррористическую операцию «Источник мира» в северной части Сирии, чтобы обеспечить вывод террористов YPG из планируемой зоны безопасности. «Операция «Источник мира» будет прекращена после завершения этого вывода», - подчеркивается в заявлении.

«Зона безопасности будет в первую очередь контролироваться турецкими вооруженными силами, и обе стороны будут расширять сотрудничество во всех аспектах ее реализации», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что обе стороны «признают сохраняющуюся важность создания зоны безопасности для решения вопросов, касающихся национальной безопасности Турции, включая сбор тяжелого вооружения YPG и ликвидацию их укреплений и всех других боевых позиций».

В заявлении также говорится, что после прекращения операции «Источник мира» ограничительные меры США в отношении Турции будут отменены.

1news.az