Премьер-лига Азербайджана: «Карабах» разгромил «Карван-Евлах» - ВИДЕО

В рамках 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу «Карабах» разгромил «Карван-Евлах».

По информации İdman.Biz, агдамский клуб захватил инициативу уже в первом тайме. На 23-й минуте счет открыл Андраде, вскоре Камило Дуран удвоил преимущество. Затем Болт забил третий мяч, Зубир довел счет до 4:0, а Дуран оформил дубль, сделав его 5:0.

Во втором тайме атака «Карабаха» не ослабела. Камило Дуран забил шестой гол и оформили хет-трик на 48-й минуте, а на 64-й минуте Андраде забил второй мяч, установив окончательный счет 7:0.

Отметим, что до финального свистка был отменен восьмой гол, который мог забить Муса Гурбанлы.