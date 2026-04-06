В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

В Азербайджане супружеская измена может повлечь за собой юридические последствия. Пострадавшая сторона имеет право требовать моральной компенсации.

Через суд можно защитить права, вытекающие из личных и семейных отношений. Размер компенсации определяется с учётом степени причинённого ущерба и влияния произошедшего события. Этот вопрос имеет важное значение как с юридической, так и с социальной точки зрения.

Адвокат Туран Абдуллазаде рассказал Demokrat.az, что в Азербайджане уже действует возможность получения компенсации за измену:

«Новое решение вступило в силу с 2026 года и не распространяется на прошлые случаи. Оно касается только отношений, возникших после принятия этого закона. В таких ситуациях пострадавшая сторона может обратиться в суд против изменяющего супруга за нарушение личных прав.

Главное — доказать факт измены. В качестве доказательств могут использоваться видеозаписи, фотографии, переписка, а также документы в случае ребёнка от фактического брака. Пострадавшая сторона вправе подать иск о нарушении личных прав и оскорблении достоинства».

Адвокат добавил, что при рассмотрении дела о моральной компенсации человек может самостоятельно оценивать её размер, но сумма не должна быть чрезмерной:

«Размер компенсации может составлять от 10 до 20 тысяч манатов. При определении суммы учитываются возраст, пол, чувствительность и степень морального потрясения. Время подачи иска также имеет значение: если обратиться сразу после события, суд воспринимает это как значительное воздействие; если же прошло несколько лет, степень морального ущерба и доверие суда могут быть меньше. Хотя закон не требует обязательного развода, если супруги не разводятся, это считается внутренним признанием факта измены», — отметил адвокат.