Трамп пообещал «устроить ад» Ирану

У Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон «устроит ад» Тегерану.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Время пошло — 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад. Слава БОГУ!» — высказался политик.

Трамп прокомментировал собственный 10-дневный ультиматум Ирану для заключения соглашения об урегулировании конфликта с США или разблокировке Ормузского пролива и заявил о пересмотре условий.