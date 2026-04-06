В структуре Минкультуры созданы новые отделы и секторы

Министерство культуры Азербайджана в своей обновлённой структуре сформировало 13 отделов и 5 секторов.

Отмечается, что после оптимизации в рамках концепции «Культура Азербайджана – 2040» были созданы два новых отдела: стратегического развития и коммуникации, а также управления мероприятиями и проектами в сфере искусства. Также был сформирован новый сектор — финансового мониторинга и аудита.

Отметим, что для достижения целей концепции и выполнения соответствующих поручений министерство культуры продолжает совершенствовать систему управления в сфере культуры.

Для повышения эффективности управления и регламентирования деятельности в культурной сфере на первом этапе была проведена структурная оптимизация аппарата министерства, а деятельность отделов и подразделений приведена в соответствие с новой структурой.