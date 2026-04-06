Трамп: Я бы забрал нефть Ирана, но американцы хотят возвращения домой - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что в идеале хотел бы взять под контроль нефтяную отрасль Ирана, однако американцы хотят, чтобы войска вернулись домой.

«Если бы всё зависело от меня, я бы забрал нефть. Иран ничего бы с этим не смог сделать», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Но американцы хотят возвращения домой. Я бы контролировал нефть и смог бы заработать на этом значительные средства», — добавил он.

О настроениях американцев президент отметил: «Они хотят, чтобы мы одержали победу и вернулись домой».