Николас Мадуро: Для нас является честью принимать участие в XVIII саммите ДН в Баку

«Для нас является честью принимать участие в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который привел нас в этот прекрасный город».

Как сообщает 1news.az, об этом на открытии саммита заявил Президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он выразил народу и правительству Азербайджана благодарность за гостеприимство и отметил, что «с Азербайджаном мы уже имеем тесные отношения».

Президент подчеркнул, что период председательства Венесуэлы с 2016-го по 2019 год проходил в турбулентный период, когда возникали вызовы, такие как попытка подорвать власть под предлогом защиты прав человека.

«Наша страна пример того, как государства-гегемоны вводят санкции, осуществляют блокаду. Мы сталкивались с проявлением варварского империализма, нацеленного на наш суверенитет», - сказал он.

Николас Мадуро призвал страны-члены организации к большей консолидации.

Напомним, что сегодня в столице Азербайджана стартовал XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.