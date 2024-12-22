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Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным

First News Media22:20 - 22 / 12 / 2024
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине.

Об этом он заявил во время выступления на конференции Turning Point USA.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне», — сказал Трамп.

Избранный президент США отметил, что если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.

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