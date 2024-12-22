На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
2. Улица Зарифы Алиевой;
3. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль".
16:35
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. На Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
4. На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. На улице Зарифы Алиевой;
6. На улице Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
7. На улице 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. На улице Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".