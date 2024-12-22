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На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:15 - Сегодня
На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

2. Улица Зарифы Алиевой;

3. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль".

16:35

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. На Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

4. На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. На улице Зарифы Алиевой;

6. На улице Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

7. На улице 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. На улице Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

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