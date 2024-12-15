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Яшар Гюлер: Путь к стабильности на Кавказе лежит через мир между Баку и Иреваном

First News Media15:00 - Сегодня
Яшар Гюлер: Путь к стабильности на Кавказе лежит через мир между Баку и Иреваном

Путь к стабильности на Южном Кавказе лежит через подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что Анкара с удовлетворением воспринимает усилия, предпринимаемые обеими странами в этом направлении, и прогресс, достигнутый в последнее время.

"Турция поддерживала и продолжает поддерживать справедливую борьбу Азербайджана. Сегодня мы рады видеть, как славный флаг Азербайджана развевается во всех уголках Карабаха. Под лозунгом "Одна нация – два государства" мы стремимся поднять наши тесные отношения на самый высокий уровень во всех сферах, в частности, в оборонной промышленности и военном сотрудничестве", - указал глава военного ведомства.

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