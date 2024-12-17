 Фархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Фархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по Украине

First News Media00:04 - Сегодня
Фархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по Украине

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Война в Украине подходит к очередному этапу, когда возможны переговоры по прекращению огня. Избранный президент США Трамп уже встречался с президентом Украины, а его представители встречались с руководством Украины. Наряду с этим, премьер-министр Орбан после визита к Трампу провел обсуждения с президентом России. Очевидно, что в самые первые дни президентства Трамп выдвинет свою формулу урегулирования и будет продвигать ее посредством инструментов давления.

Военно-политическое руководство Украины и России со своей стороны транслирует собственные представления о возможном перемирии, выдвигая максимальные требования и ожидания как друг к другу, так и к третьим сторонам. К примеру, в ожиданиях Киева есть пункт о вступлении в НАТО, а Москва увязывает перемирие с сокращением санкций в отношении России.

Можно сказать, что на данный момент у группы Трампаидет систематизация переговорной повестки, определяются места и форматы переговоров. Рассмотрим всю палитру стран, которые стремятся стать площадкой для переговоров:

- Турция – имеет опыт организации переговоров между Россией и Украиной, находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом, полностью погружена в детали переговорного процесса.

Однако… является членом НАТО, после событий в Сирии и развала Астанинского формата изменился характер взаимодействия с Россией, имеет искушение манипулировать переговорным процессом как в отношениях с Россией, так и с США/ЕС.

- Китай/Бразилия – выступили с переговорной инициативой, однако ни Киев, ни Москва не оценили данную инициативу, слишком общие рамки и положения, отсутствует конкретика. Наряду с этим, ожидается, что тема войны в Украине станет темой повестки Пекина и Вашингтона.

- Венгрия – премьер-министр Орбан попытался стать посредником между Трампом и Путиным и это у него получается. Однако… не получается контактировать с Зеленским, Орбана не принимают в Киеве.

- группа стран Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия в разные периоды участвовали в передачи мессиджей, обмене военнопленными и являются странами, у которых ровные отношения с Москвой, Вашингтоном и Киевом. Однако администрация Трампа будет формировать собственную повестку отношений и не факт, что тема переговоров по Украине будет в этой повестке… хотя все возможно…

Следует отметить, что переговоры могут идти в разных форматах:

• Россия-Украина

• Россия-США-Украина

• Россия-США об Украине без Украины

• США-Китай о России без России

Итак, серьезность темы переговоров включает в себя элементы подготовки – челночная дипломатия и тайная дипломатия – прямые контакты в столицах или же в третьихстранах, с целью подготовки главной встречи.

Место встречи – Баку…

Азербайджан имеет опыт организации встреч любых уровней, и Баку был местом встречи глав ГенШтабовРоссии-США/НАТО.

Азербайджан не является членом военно-политических блоков НАТО и ОДКБ.

Официальный Баку выстроил доверительные отношения с Москвой и Киевом. В начале 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визиты в Киев (14 января) и в Москву (22 февраля), подняв уровень взаимоотношений с Украиной и Россией.

Недавно Азербайджан рассматривался в качестве страны, посредством которой мог быть решен вопрос поставок российского газа в Европу. В феврале этого года именно Президент Зеленский на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене обратился с просьбой стать посредником в решении газового вопроса. После этой встречи состоялись консультации специалистов Азербайджана и Украины. То, что эта тема не нашла своего решения не говорит о том, что тема закрыта. Здесь главное, что Баку стал посредником и обе стороны с доверием отнеслись к этой роли Азербайджана.

Азербайджан не может манипулировать переговорным процессом, так как не имеет интереса и соответствующих ресурсов.

Азербайджану нечего предъявлять администрации Трампа за услуги посредничества между Россией и Украиной.

Таким образом, Азербайджан имеет возможность и готов стать местом переговоров в различных форматах по кризису в Украине.

Поделиться:
170

Актуально

ПолитикаОбщина: Данным заявлением посольство США попыталось ввести общественность в ...
ПолитикаФархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по Украине
В миреГлава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Баку - ВИДЕО
СпортАзербайджанская каратистка сохранила лидерство в мировом рейтинге

Политика

Фархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по Украине
Община: Данным заявлением посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение
ПЕА утвердила список кандидатов на предстоящие муниципальные выборы
Секретарь Святого Престола ознакомился с Домом толерантности

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости
Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Помощник президента Азербайджана: В отношении Азербайджана все еще продолжается политика дезинформации
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу
Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в законодательство о воинской обязанности
Эрдоган заявил об исторической возможности для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Последние новости

Фархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по УкраинеСегодня, 00:04Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Баку - ВИДЕОСегодня, 00:00Пашинян заявил, что не женат на Анне Акопян16 / 12 / 2024, 23:40Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию16 / 12 / 2024, 23:20Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze в Узбекистане16 / 12 / 2024, 23:00Азербайджанская каратистка сохранила лидерство в мировом рейтинге16 / 12 / 2024, 22:40Премьер-лига: «Карабах» одержал победу над «Сумгайытом»16 / 12 / 2024, 22:20Стала известна спортивная столица Азербайджана16 / 12 / 2024, 22:00ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских диппаспортов16 / 12 / 2024, 21:40Община: Данным заявлением посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение16 / 12 / 2024, 21:20Обезврежен человек, оказавший вооруженное сопротивление полиции16 / 12 / 2024, 21:00Журнал «Азербайджанская школа» отметил 100-летний юбилей - ФОТО16 / 12 / 2024, 20:40Лариса Долина лишилась права въезда в ЕС16 / 12 / 2024, 20:20Бундестаг отказал в доверии Шольцу - ОБНОВЛЕНО16 / 12 / 2024, 20:00ПЕА утвердила список кандидатов на предстоящие муниципальные выборы16 / 12 / 2024, 19:45Секретарь Святого Престола ознакомился с Домом толерантности16 / 12 / 2024, 19:30В Баку состоится I Детский театральный фестиваль16 / 12 / 2024, 19:15В Лянкяране автомобиль насмерть сбил велосипедиста16 / 12 / 2024, 19:00Объявлено место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2025 году16 / 12 / 2024, 18:45Суд принял решение по делу гражданина Франции, разрисовавшего вагоны в депо Бакметрополитена16 / 12 / 2024, 18:30
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35