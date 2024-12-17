Фархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по Украине

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Война в Украине подходит к очередному этапу, когда возможны переговоры по прекращению огня. Избранный президент США Трамп уже встречался с президентом Украины, а его представители встречались с руководством Украины. Наряду с этим, премьер-министр Орбан после визита к Трампу провел обсуждения с президентом России. Очевидно, что в самые первые дни президентства Трамп выдвинет свою формулу урегулирования и будет продвигать ее посредством инструментов давления.

Военно-политическое руководство Украины и России со своей стороны транслирует собственные представления о возможном перемирии, выдвигая максимальные требования и ожидания как друг к другу, так и к третьим сторонам. К примеру, в ожиданиях Киева есть пункт о вступлении в НАТО, а Москва увязывает перемирие с сокращением санкций в отношении России.

Можно сказать, что на данный момент у группы Трампаидет систематизация переговорной повестки, определяются места и форматы переговоров. Рассмотрим всю палитру стран, которые стремятся стать площадкой для переговоров:

- Турция – имеет опыт организации переговоров между Россией и Украиной, находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом, полностью погружена в детали переговорного процесса.

Однако… является членом НАТО, после событий в Сирии и развала Астанинского формата изменился характер взаимодействия с Россией, имеет искушение манипулировать переговорным процессом как в отношениях с Россией, так и с США/ЕС.

- Китай/Бразилия – выступили с переговорной инициативой, однако ни Киев, ни Москва не оценили данную инициативу, слишком общие рамки и положения, отсутствует конкретика. Наряду с этим, ожидается, что тема войны в Украине станет темой повестки Пекина и Вашингтона.

- Венгрия – премьер-министр Орбан попытался стать посредником между Трампом и Путиным и это у него получается. Однако… не получается контактировать с Зеленским, Орбана не принимают в Киеве.

- группа стран Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия в разные периоды участвовали в передачи мессиджей, обмене военнопленными и являются странами, у которых ровные отношения с Москвой, Вашингтоном и Киевом. Однако администрация Трампа будет формировать собственную повестку отношений и не факт, что тема переговоров по Украине будет в этой повестке… хотя все возможно…

Следует отметить, что переговоры могут идти в разных форматах:

• Россия-Украина

• Россия-США-Украина

• Россия-США об Украине без Украины

• США-Китай о России без России

Итак, серьезность темы переговоров включает в себя элементы подготовки – челночная дипломатия и тайная дипломатия – прямые контакты в столицах или же в третьихстранах, с целью подготовки главной встречи.

Место встречи – Баку…

Азербайджан имеет опыт организации встреч любых уровней, и Баку был местом встречи глав ГенШтабовРоссии-США/НАТО.

Азербайджан не является членом военно-политических блоков НАТО и ОДКБ.

Официальный Баку выстроил доверительные отношения с Москвой и Киевом. В начале 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визиты в Киев (14 января) и в Москву (22 февраля), подняв уровень взаимоотношений с Украиной и Россией.

Недавно Азербайджан рассматривался в качестве страны, посредством которой мог быть решен вопрос поставок российского газа в Европу. В феврале этого года именно Президент Зеленский на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене обратился с просьбой стать посредником в решении газового вопроса. После этой встречи состоялись консультации специалистов Азербайджана и Украины. То, что эта тема не нашла своего решения не говорит о том, что тема закрыта. Здесь главное, что Баку стал посредником и обе стороны с доверием отнеслись к этой роли Азербайджана.

Азербайджан не может манипулировать переговорным процессом, так как не имеет интереса и соответствующих ресурсов.

Азербайджану нечего предъявлять администрации Трампа за услуги посредничества между Россией и Украиной.

Таким образом, Азербайджан имеет возможность и готов стать местом переговоров в различных форматах по кризису в Украине.