ANCA за последние 6 месяцев сделала 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29

За последние 6 месяцев Армянский национальный комитет Америки (ANCA) повторно опубликовал около 200 твитов и сделал около 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29 на платформе "X".

Как сообщает 1news.az со ссылкой Report, об этом говорится в отчете Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Отмечается, что комитет также проводил кампании с определенными хэштегами и создал 26 фишинговых сайтов, направленных на очернение COP29.

В качестве примера можно привести разоблаченную информационную кампанию ANCA против COP29, выявленную в результате совместной деятельности Комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Милли Меджлиса и Агентства развития медиа:

"В ходе расследования выяснилось, что с помощью автоматизированных бот-систем через фейковые профили одновременно размещались массовые ответы на хештеги #COP29 и #EndTheGagRule".

В отчете также отмечается, что Армянская ассамблея Америки (AAA) ничуть не отстает от ANCA: "Деятельность AAA направлена на обеспечение своих интересов против Азербайджана через взаимодействие с Конгрессом и исполнительной властью. Представленные материалы дают основание утверждать это".