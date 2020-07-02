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Ильхам Алиев: Сотрудники полиции достойно выполняют свои служебные обязанности

Сегодня в 10:06 меньше минуты на чтение 671
Ильхам Алиев: Сотрудники полиции достойно выполняют свои служебные обязанности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвященный профессиональному празднику азербайджанской полиции, который отмечается сегодня - 2 июля.

Как сообщает 1news.az, в публикации говорится, что, стоя на страже закона, охраняя общественное спокойствие и правопорядок, всегда находясь рядом с гражданами страны, сотрудники полиции Азербайджана достойно выполняют свои служебные обязанности.

Отметим, что сегодня полиции Азербайджана исполняется 102 года.

Тимур Рзаев

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