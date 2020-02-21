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Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева

21 Февраля, 2020 в 23:50 ~ 1 минута на чтение 336
Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Искренне поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с успешным проведением парламентских выборов, являющихся одним из важных внутриполитических событий в стране.

Весьма рад, что благодаря Вашим решительным действиям Азербайджанская Республика нашла свое достойное место и успешно развивается в политической и экономической сферах.

Глубоко убежден, что при Вашей поддержке крепкая дружба и братские взаимоотношения между нашими странами и впредь будут укрепляться и способствовать благополучию и процветанию двух народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, с нетерпением жду Вас с официальным визитом в Кыргызскую Республику в 2020 году.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной работе, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания!»

1news.az

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