В Дании ввели обязательную военную службу для женщин

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин.

Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось, заявил во вторник, 25 марта, министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

"Учитывая текущую ситуацию в сфере оборонной политики и безопасности, вооруженные силы должны набирать больше новобранцев", - отметил он. По словам министра, важным сигналом при этом станет достижение полного равенства между мужчинами и женщинами в вопросе военного призыва уже с 1 июля 2025 года.

Первоначально планировалось, что датчанок будут призывать на военную службу с 2027 года. В том же решении срок обязательной военной службы был увеличен с 4 до 11 месяцев. В настоящее время женщины служат в датских вооруженных силах только на добровольной основе.

Призыв на обязательную военную службу в Дании проводится лишь в том случае, если не набирается достаточное число добровольцев. Кто именно будет призван, определяет ежегодная лотерея, пишет AFP.