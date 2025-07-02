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Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия 12 депутатов

First News Media16:05 - Сегодня
Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия 12 депутатов

Парламент Грузии принял постановление о досрочном прекращении полномочий 12 депутатов от партии «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Основанием для прекращения депутатских полномочий стал пропуск заседаний без уважительной причины.

Коалиция «За Грузию» на парламентских выборах набрала 7,8% и получила 12 мест в законодательном органе. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня.

«Во время весенней сессии прошло 26 пленарных заседаний. Они пропустили все 26 без уважительных причин. Поэтому можно сказать, что они сами лишают себя мандатов тем, что не выполняют те полномочия, которые получили на выборах», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Также из-за нарушения регламента «За Грузию» на полгода лишилась государственного финансирования.

После парламентских выборов 2024 года партия Гахария отказалась участвовать в законодательной работе, заявив о непризнании результатов голосования. Однако, в отличие от других оппозиционных сил, депутаты «За Грузию» официально не отказывались от своих мандатов и не отзывали партийный список.

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