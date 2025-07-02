Москва желает возвращения отношений с Баку к уровню стратегического союзничества

Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества», - сказала она в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Как отметила Захарова, возникающие вопросы в отношениях двух стран надо решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам.

«Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов» , - подчеркнула она.