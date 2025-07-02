Мусор на кладбище в Гарачухуре: письмо в редакцию помогло навести порядок - ВИДЕО

В редакцию 1news.az поступила жалоба от нашей постоянной читательницы Яны Байбековой.

Она сообщила о беспорядке, который творится на кладбище, расположенном в посёлке Гарачухур.

По ее словам, вход на кладбище завален мусором. Находящийся рядом цех по реставрации мебели выбрасывает старую мебель прямо у ворот кладбища.

«Я сняла этот беспорядок и гору мусора, чтобы наглядно показать это вам и всем, кто будет читать эту новость, — отметила Яна Байбекова. — Я обращалась к смотрителю кладбища, и, по его словам, он направлял письмо в муниципалитет Сураханского района с просьбой принять меры, но никакой реакции не последовало».

По мнению Яны ханум, смотритель кладбища сам должен повлиять на мебельный цех. «Очень прошу вас разобраться в данной ситуации, ведь это неуважение к нашим родителям и родным, похороненным здесь. Уже который год такое безобразие творится на этом кладбище, горы мусора лежат по всей территории», — добавила она.

Мы также побеседовали со смотрителем кладбища, упомянутым в жалобе. Он, в свою очередь, рассказал, что неоднократно обращался в различные инстанции по поводу сложившейся ситуации, но безрезультатно.

«Я много раз говорил об этом в муниципалитете, затем общался с комендантом здания, но и он бессилен в этом вопросе, — сообщил смотритель. — На присланном вам видео можно увидеть здание, жильцы которого и создают весь этот беспорядок. Они же паркуют машины на дороге, ведущей к кладбищу, тем самым преграждая путь», - поведал он.

В связи с поступившей жалобой, редакция 1news.az обратилась в Сураханский районный муниципалитет.

Как сообщили в ведомстве, мебельный цех, занимающийся реставрацией мебели, длительное время не платит налоги. Ранее уже поступали жалобы на загрязнение этой территории и принимались меры по её очистке.

«Загрязнением данного кладбища и близлежащей территории занимается не только цех, но и жильцы окрестных домов, — отметил представитель муниципалитета. — Мы неоднократно беседовали с ними. Возле кладбища установлены мусорные баки, которые, к сожалению, часто переполняются. Люди складывают мусор рядом с баками, а затем во время ветреной погоды он разносится по всей территории».

По словам представителя муниципалитета, несколько лет назад из-за сложившейся ситуации мусорные баки были переставлены ближе к жилым зданиям, чтобы облегчить доступ жителям и, возможно, предотвратить скопление мусора. Однако, к сожалению, жильцы вновь переставили баки.

«Я даже скажу вам больше: эти люди паркуются прямо возле кладбища, и мы неоднократно получали жалобы на то, что посетители кладбища, приехавшие хоронить своих близких, вынуждены парковаться в других местах и идти с гробом на руках. Даже мусоровоз не может найти место для парковки, чтобы забрать мусор», — добавил он.

Как отметил представитель ведомства, после нашего звонка сотрудники муниципалитета немедленно выехали на место и вместе с работниками цеха очистили территорию от мусора, засняв процесс уборки.

«Мы, в свою очередь, неоднократно обращались в правоохранительные органы с жалобами на людей, загрязняющих эту территорию, но полностью предотвратить это пока не удалось», — подытожил представитель муниципалитета.

Таким образом, проблема беспорядка на кладбище в посёлке Гарачухур носит комплексный характер, связанный как с недобросовестным цехом, так и с безответственным отношением некоторых жильцов. Будем надеяться, что совместные усилия муниципалитета и осознанность граждан помогут окончательно решить эту проблему и обеспечат достойный вид месту упокоения.