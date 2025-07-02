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МИД Украины вызвал временного поверенного США после приостановки поставок оружия

First News Media15:00 - Сегодня
МИД Украины вызвал временного поверенного США после приостановки поставок оружия

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля после того, как стало известно о приостановке поставок Вашингтоном некоторых вооружений, в том числе ракет для ПВО Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского внешнеполитического ведомства.

«Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран <...>, - говорится в сообщении. - С украинской стороны было подчеркнуто, что какая-либо задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь провоцируют <...> к продолжению войны, а не поиску мира».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон приостановит поставку Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и некоторых других вооружений.

Издание Politico со ссылкой на источники отмечало, что решение о приостановке поставок Украине было вызвано тем, что количество доступных вооружений и боеприпасов, имеющихся на складах Минобороны США, снизилось до критических значений.

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