Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении  

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Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении, отметив готовность Москвы к посредническим усилиям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам состоявшегося в режиме видеосвязи совещания.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе", - сказал он.

"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - сообщил Песков.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

С.Агаева