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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении  

Сегодня в 16:25 ~ 1 минута на чтение 4501
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении  
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении, отметив готовность Москвы к посредническим усилиям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам состоявшегося в режиме видеосвязи совещания. 
 
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости. 
 
"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе", - сказал он. 
 
"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - сообщил Песков.       
 
Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.  
 
В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор. 
 
С.Агаева

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