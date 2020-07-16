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Разоблачена армянская ложь о якобы сбитом азербайджанском БПЛА - ФОТО

Сегодня в 13:51 ~ 1 минута на чтение 247
Разоблачена армянская ложь о якобы сбитом азербайджанском БПЛА - ФОТО

Установлено, что фотографии, которые распространило министерство обороны Армении, являются фальшивыми.

Армянская сторона распространила фотографии, на которых якобы сбитый азербайджанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В ходе проведенных исследований выяснилось, что эти фото сняты в 2014 году в Афганистане.

Все БПЛА, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, в строю, потерь нет, сказал в четверг Trend глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Просим граждан не доверять не проверенной информации, не делиться ею и следить только за информацией из официальных источников.

Trend

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