Реакция на публикацию 1news.az: Министерство спасло забетонированные деревья в Баку – ФОТОФАКТ

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Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана оперативно отреагировало на публикацию 1news.az «В Баку при строительстве высотки забетонировали деревья», которую мы разместили на сайте сегодня утром.

Напомним, что на улице Ханлара (пересечение с улицей Зии Юсифзаде) в поселке Баилов Сабаильского района Баку (близ здания Государственного морского агентства, выше пожарной части) корни большого количества деревьев были забетонированы вровень с асфальтом, что лишило их доступа к воде и означало гибель этих зеленых насаждений.

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В Баку при строительстве высотки забетонировали деревья – ФОТО

После этой публикации Минэкологии провело разбирательство по факту и установил все обстоятельства дела.

Как сообщила 1news.az глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сотрудники министерства выехали по указанному адресу и осмотрели деревья.

«Установлено, что начавшее стройку на этой территории ЖСК «Sabah Residens» забетонировало корни и стволы 16 деревьев. В связи с этим фактом был составлен акт, и ЖСК «Sabah Residens» как юридическое лицо оштрафовано на 4000 манатов.

Кроме того, по указанию Минэкологии корни работники стройкомпании очистили стволы и корни деревьев от бетона и полили их», - подчеркнула Ирада Ибрагимова.

Тимур Рзаев