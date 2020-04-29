1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

В Баку при строительстве высотки забетонировали деревья – ФОТОФАКТ

Сегодня в 10:43 ~ 1 минута на чтение 578
В Баку при строительстве высотки забетонировали деревья – ФОТОФАКТ

На улице Ханлара в поселке Баилов Сабаильского района Баку (близ здания Государственной морской администрации, выше пожарной части) забетонировали деревья.

На представленных EcoKönüllü фотографиях видно, как корни большого количества деревьев вдоль улицы Ханлар забетонированы вровень с асфальтом, что лишает их доступа к воде и однозначно приведет к тому, что они засохнут.

Как заявила 1news.az глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сотрудники министерства уже выехали на место для разбирательства, общественности будет предоставлена подробная информация об этом инциденте.

Тимур Рзаев, Э.Т.

578

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены