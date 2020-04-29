В Баку при строительстве высотки забетонировали деревья – ФОТОФАКТ

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На улице Ханлара в поселке Баилов Сабаильского района Баку (близ здания Государственной морской администрации, выше пожарной части) забетонировали деревья.

На представленных EcoKönüllü фотографиях видно, как корни большого количества деревьев вдоль улицы Ханлар забетонированы вровень с асфальтом, что лишает их доступа к воде и однозначно приведет к тому, что они засохнут.

Как заявила 1news.az глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сотрудники министерства уже выехали на место для разбирательства, общественности будет предоставлена подробная информация об этом инциденте.

Тимур Рзаев, Э.Т.