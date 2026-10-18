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Латвия поздравила Азербайджан с годовщиной восстановления независимости

Редакция 1news15:45 - Сегодня
Латвия поздравила Азербайджан с годовщиной восстановления независимости

Латвия поздравила Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации в Х-аккаунте латвийского посольства в Баку.

"Поздравляем народ Азербайджана с 35-й годовщиной восстановления независимости! Желаем мира, процветания и успехов в предстоящие годы!" – говорится в публикации.

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