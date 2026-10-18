Латвия поздравила Азербайджан с годовщиной восстановления независимости
Латвия поздравила Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации в Х-аккаунте латвийского посольства в Баку.
"Поздравляем народ Азербайджана с 35-й годовщиной восстановления независимости! Желаем мира, процветания и успехов в предстоящие годы!" – говорится в публикации.
We congratulate the people of Azerbaijan on the 35th anniversary of the Restoration of Independence! Wishing you peace, prosperity, and continued success in the years to come. 🇱🇻🤝🇦🇿 @Latvian_MFA — Latvia in Azerbaijan (@LVinAzerbaijan) October 18, 2026
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