Ресторан на колесах: Необычный способ обойти карантин в Баку – ВИДЕО

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Необычный способ обойти карантин и нарушить запрет на посещение ресторанов нашли в Баку креативные граждане.

Как сообщает 1news.az, на распространенном в соцсетях видео запечатлено, как люди, сидящие в автомобиле марки «Тойота», «накрыли стол» на доске, установленной посреди салона, и вкушают различные яства. Пиво, жареная картошка, сосиски, рыба, копчености, соленья, лимон и чипсы – вот далеко не полный список деликатесов в этом «ресторане на колесах».

Как следует из диалога водителя с окружающими, всю еду ему дали на вынос в каком-то придорожном ресторане. И остается только удивляться тому, как беспечно относятся некоторые граждане к требованиям особого карантинного режима.

Напомним, что ранее такую же изобретательность проявили граждане, устроившие парк отдыха на крыше своего дома, чтобы обойти карантин.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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