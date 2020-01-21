Робот в Международном банке Азербайджана!

Международный банк Азербайджана привез в нашу страну очередное инновационное новшество.

В банке начал функционировать робот по имени IBA Bot.

IBA Bot будет встречать клиентов Международного банка Азербайджана, обратившихся в департамент по обслуживанию клиентов, расположенный по адресу: г.Баку, ул.Низами, 67, отвечать на их вопросы и направлять в соответствующие подразделения банка.

Клиенты Международного банка Азербайджана могут рассчитывать на интеллект и способности IBA Bot. Он может очень легко и удобно общаться с клиентами. Запоминает их лица и в следующий их визит в банк встречает их по имени. IBA Bot хорошо осведомлен о банковских услугах и продуктах. Клиенты могут получить у него ответы на все свои вопросы. Робот также может направлять клиентов банка в соответствующие подразделения для предоставления им необходимого обслуживания.

После интеграции с электронной очередью клиенты также смогут получать свои номера напрямую от IBA Bot. В то же время в будущем робот, после интеграции с рядом банковских систем, сможет сам предоставлять некоторые банковские услуги.

Директор департамента по работе с филиалами Международного банка Азербайджана Эмиль Гадимов сказал: «Использование таких роботов в офисах обслуживания является практикой, используемой многими банками во всем мире. Как инновационный банк, мы также впервые привнесли этот опыт в нашу страну. Общение с нашим новым сотрудником, IBA Bot, будет полезным для наших клиентов».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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