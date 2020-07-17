Семьям шехидов Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева предоставлены квартиры 

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По поручению Президента Ильхама Алиева семьям генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева, погибших во время отражения вражеской атаки на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, предоставлены квартиры.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, документы на квартиры членам семей шехидов вручили замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, начальники управлений министерства генерал-майор Расим Алиев, генерал-майор Расим Бабаев и другие офицеры.

Офицеры Азербайджанской армии, генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев героически погибли в ходе боев утром 14 июля при отражении нападения противника.

Министерство обороны также отмечает, что в соответствии с поручением главы государства изучаются проблемы семей всех военнослужащих, погибших в боях на Товузском направлении границы, будут предприняты шаги по их решению.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых Азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры Азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.