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Семьям шехидов Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева предоставлены квартиры 

Сегодня в 15:25 ~ 1 минута на чтение 3768
Семьям шехидов Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева предоставлены квартиры 
По поручению Президента Ильхама Алиева семьям генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева, погибших во время отражения вражеской атаки на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, предоставлены квартиры. 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, документы на квартиры членам семей шехидов вручили замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, начальники управлений министерства генерал-майор Расим Алиев, генерал-майор Расим Бабаев и другие офицеры. 
 
Офицеры Азербайджанской армии, генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев героически погибли в ходе боев утром 14 июля при отражении нападения противника. 
 
Министерство обороны также отмечает, что в соответствии с поручением главы государства изучаются проблемы семей всех военнослужащих, погибших в боях на Товузском направлении границы, будут предприняты шаги по их решению.
 
Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. 
 
В результате контрмер, предпринятых Азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры Азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

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С.Агаева

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