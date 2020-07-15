Стала известна сумма ущерба, нанесенного зданию Милли Меджлиса прошлой ночью - ФОТО

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В ходе беспорядков, совершенных участниками шествия, собравшимися на первом этаже Милли Меджлиса, Милли Меджлису Азербайджана был причинен материальный ущерб в общей сложности на сумму 22 150 манатов.

Об этом 1news.az сообщили в Отделе печати и связей с общественностью парламента.

«Решительно осуждаем провокационную деятельность, осуществленную в парламенте, выражаем свою ответственность перед нашим народом, государством, армией, сражающуюся за территориальную целостность нашей страны, памятью гражданских лиц и военнослужащих, погибших в боях», - отмечается в сообщении.

Отметим, что в ночь на 15 июля часть участников шествия, собравшихся перед Милли Меджлисом, незаконно проникла в административное здание парламента. Участники шествия, собравшиеся на первом этаже Милли Меджлиса, повредили имущество и инвентарь парламента.

Натали Александрова

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