Тегеран рассматривает возможность высылки британского посла

Правительство Ирана рассматривает возможность высылки посла Великобритании Роберта Макэра после его участия в протестах в Тегеране, сообщает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

"В международном праве такие люди считаются нежелательными персонами, и наш народ ожидает, что он будет выслан из страны, также этого требует и международное сообщество", - заявил Эсмаили, сообщив, что у Ирана есть для этого все законные основания, передает РИА Новости.

"Конечно, ответственными в этом деле являются министерство иностранных дел и правительство Исламской республики Иран, в качестве принимающего государства", - указал он, добавив, что все будет происходить в соответствии со статьей 9 Венской конвенции дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года (WÜD).

Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить память погибших при крушении украинского самолета.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

РИА Новости