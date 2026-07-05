Новый Верховный лидер Ирана не посетил церемонию прощания со своим отцом

Сыновья бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи впервые появились на публике с момента начала американо-иранской войны 28 февраля этого года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сыновья бывшего Верховного лидера Мустафа, Масуд и Мейсам в воскресенье приняли участие в церемонии прощания со своим отцом. Однако Моджтаба Хаменеи, который был избран новым Верховным лидером Ирана после гибели отца, на церемонию похорон не пришел.

По данным иранских источников, Моджтаба Хаменеи настаивал на своем участии в похоронах отца. Однако служба безопасности Верховного лидера не дала на это разрешения.