В Баку завтра воздух прогреется до 34 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 июля температура воздуха повысится до 34 градусов тепла.

Об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем 29-34° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 55-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, кое-где интенсивного характера, а также грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем 30-35° тепла, в горах ночью 11-16, днем 18-23, местами до 25-28° тепла.