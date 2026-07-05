Рейтинг премьера Эстонии снизился до исторического минимума

Рейтинг одобрения премьер-министра Эстонии Кристена Михала в июне снизился до 4%, что является одним из самых низких показателей в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу Delfi.

Предыдущий минимум поддержки Михала был зафиксирован в мае – 6%, однако уже на следующий месяц его рейтинг продолжил падение. Столько же (4%) получила и лидер партии "Эстония 200" Кристина Каллас.

Опрос также показывает, что падение рейтинга Михала связано с низким уровнем поддержки Партии реформ в среднем около 12%.

В рейтинге политических лидеров первое место занимает глава оппозиционной партии "Исамаа" Урмас Рейнсалу с 20% поддержки. Далее следует лидер Центристской партии Михаил Келварт с 16%, тогда как месяцем ранее их показатели были одинаковыми.

В мае опросы свидетельствовали, что действующий президент Алар Карис пользуется гораздо большей поддержкой жителей Эстонии, чем предыдущий глава государства Керсти Кальюлайд.