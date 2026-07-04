Минобороны России предложило Украине ввести временный режим прекращения огня в Константиновке

Министерство обороны Российской Федерации официально обратилось к украинской стороне с предложением ввести временный режим прекращения огня в городе Константиновка Донецкой области 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени (с 13:00 до 19:00 по бакинскому времени).

Целью данной инициативы заявлено проведение гуманитарной акции. В российском военном ведомстве подчеркнули, что готовы осуществить передачу тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте.

Для согласования условий проведения акции Москва установила жесткие временные рамки, ожидая официального ответа от украинской стороны по существующим каналам специальных служб до 12:00 мск (13:00 по Баку) 5 июля 2026 года.

Ситуация вокруг Константиновки остается крайне напряженной. Ранее оборонное ведомство РФ заявило о переходе города под полный контроль российских войск. В свою очередь, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о сдаче населенного пункта и потере контроля над городом.