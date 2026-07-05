В США из-за аномальной жары умерли 25 человек

По меньшей мере 25 человек умерли в США из-за аномальной жары.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти штатов.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Нью-Джерси, где число умерших возросло до 22. Еще один летальный случай, вызванный жарой, зарегистрирован в Иллинойсе, два — в Миссисипи, уточняет телеканал. Многие умершие были найдены в домах без кондиционеров, некоторые — на улице или в припаркованных автомобилях.

Аномальная жара повлияла на празднование Дня независимости в Вашингтоне. Некоторым участникам гуляний на Национальной аллее потребовалась медицинская помощь.