 Во Франции резко выросла нагрузка на больницы из-за числа пострадавших от жары людей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Во Франции резко выросла нагрузка на больницы из-за числа пострадавших от жары людей

First News Media13:30 - Сегодня
Во Франции резко выросла нагрузка на больницы из-за числа пострадавших от жары людей

Во Франции резко выросла нагрузка на больницы и медперсонал из-за числа поступающих пациентов, пострадавших от аномальной жары — такую нагрузку медики сравнивают с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает BFM TV.

Жара, изнуряющая как пациентов, так и медицинских работников, усиливает нагрузку на больницы, отмечается в статье.

Как рассказал один из собеседников издания, возникает ощущение, что они снова «вернулись к COVID». В эти дни медики фиксируют рост числа пациентов с обезвоживанием и тепловыми ударами. Руководство ряда больниц закупило мобильные кондиционеры для охлаждения помещений больниц — в некоторых из них температура достигала 36 ℃, а также подготовило запасы льда для пациентов с гипотермией.

За последние дни в среднем приток пациентов вырос на 10-15%. Во Франции, Бельгии и Нидерландах количество жертв аномальной жары достигло 3,7 тыс.

Ранее эксперт посчитал, что экономика Европы потеряла около €5 млрд из-за аномальной жары.

Поделиться:
259

Актуально

Общество

В Баку завтра воздух прогреется до 34 градусов тепла

Общество

Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню и вывесившего флаг США, задержали - ВИДЕО

В мире

Новый Верховный лидер Ирана не посетил церемонию прощания со своим отцом

Общество

Во время празднования Дня независимости в Нью-Йорке произошла стрельба, ...

В мире

Во Франции резко выросла нагрузка на больницы из-за числа пострадавших от жары людей

В ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в августе

Новый Верховный лидер Ирана не посетил церемонию прощания со своим отцом

В Харькове из-за ударов ВС РФ погибли три человека, еще восемь пострадали

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Грузии жестоко убили 21-летнюю азербайджанку

В доме иракского депутата нашли золотое нижнее белье - ФОТО

Пашинян: Ереван не будет реагировать на признание правительством Израиля «геноцида армян»

В Израиле одобрили резолюцию о признании т.н. «геноцида армян»

Последние новости

В Зардабе в оросительном канале найдено тело 62-летнего мужчины

Сегодня, 13:50

Во Франции резко выросла нагрузка на больницы из-за числа пострадавших от жары людей

Сегодня, 13:30

В Баку завтра воздух прогреется до 34 градусов тепла

Сегодня, 13:10

Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню и вывесившего флаг США, задержали - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

В ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в августе

Сегодня, 12:35

Новый Верховный лидер Ирана не посетил церемонию прощания со своим отцом

Сегодня, 12:15

В Харькове из-за ударов ВС РФ погибли три человека, еще восемь пострадали

Сегодня, 12:10

Исключение Британии из оборонного фонда ЕС ударило по самой Франции

Сегодня, 11:50

Во время празднования Дня независимости в Нью-Йорке произошла стрельба, пострадали дети - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

МИД Азербайджана поздравил Венесуэлу с Днем независимости

Сегодня, 11:16

Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 490

Сегодня, 11:10

В США из-за аномальной жары умерли 25 человек

Сегодня, 10:50

Александр Плющенко впервые прокомментировал переход в сборную Азербайджана

Сегодня, 10:30

На Бруклинском мосту произошел пожар во время празднования Дня независимости - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

AZAL предупредил о задержках и отменах рейсов Баку — Нахчыван

Сегодня, 09:55

Вратарь сборной Парагвая бросил мяч в спину Мбаппе за отказ от рукопожатия

Сегодня, 09:40

В Хачмазе произошло землетрясение

Сегодня, 09:19

Посольство Ирана в Армении раскритиковало Трампа

Сегодня, 09:00

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы на золото ЧМ-2026

Сегодня, 00:02

Утонувший с двумя детьми агдамец оказался сыном шехида Первой карабахской войны

04 / 07 / 2026, 23:47
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02