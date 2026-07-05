Посольство Ирана в Армении раскритиковало Трампа

Посольство Ирана в Армении выступило с обращением к президенту США Дональду Трампу, подвергнув критике главу Белого дома.

Обращение посольства было опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети X.

"Вы угрожали аятолле Хаменеи убийством", - говорится в обращении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры, связанные с похоронами верховного лидера Ирана Али Хаменеи, были отложены на одну неделю.

По его словам, в течение этого времени стороны не будут открывать огонь друг по другу.

"Они все находятся там. Один выстрел - и мы можем убить их всех. Но мы не собираемся этого делать, потому что тогда нам будет не с кем вести переговоры", - заявил Трамп.

Источник: Report