AZAL предупредил о задержках и отменах рейсов Баку — Нахчыван

В ряде рейсов «Азербайджанских авиалиний» по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, запланированных на 5 июля 2026 года, предусматриваются задержки или отмены в связи с нестабильной погодой в Нахчыване.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях.

В AZAL добавили, что принимают все решения в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, осуществляя их в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.