На сессии ПА ОБСЕ рассказали о деятельности совета по цифровому развитию Азербайджана

На 33-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Гааге рассказали о деятельности Совета по цифровому развитию Азербайджана.

На сессии обсуждаются вопросы, связанные с верховенством международного права, миром и сотрудничеством.

Азербайджан представлен на мероприятии делегацией Милли Меджлиса (парламент) во главе с депутатом Гая Мамедовым.

В своем выступлении он назвал двойные стандарты и избирательный подход в числе основных причин неудовлетворительной ситуации в области соблюдения норм и принципов международного права. Глава азербайджанской делегации отметил необходимость защищать и уважать принципы суверенитета и суверенного равенства государств как высшие ценности.

Г. Мамедов обратил внимание на необходимость применения международного права в цифровом пространстве и защиты цифрового суверенитета государств в этой плоскости в период расширения использования информационных технологий, в том числе стремительного развития искусственного интеллекта. Глава азербайджанской делегации рассказал о прогрессивной политике и деятельности в стране на основе оптимального баланса между безопасностью, развитием и правами человека в сфере использования новых технологий.

Глава делегации в качестве передового опыта в пространстве ОБСЕ проинформировал о деятельности Совета по цифровому развитию в Азербайджане, функционирующего под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой и включающего в себя подробную концепцию и межведомственный подход в цифровой сфере, а также отметил важность международного сотрудничества в этой области.





Источник: Report