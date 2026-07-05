Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню и вывесившего флаг США, задержали - ВИДЕО

Французская полиция задержала мужчину, который взобрался на Эйфелеву башню и вывесил американский флаг.

Об этом сообщает газета Le Monde.

В полиции французской столицы заявили, что 4 июля мужчина взобрался на Эйфелеву башню и вывесил американский флаг в честь 250-летия независимости США. Его заметили днем, когда он поднимался на башню между вторым и третьим этажами и вывешивал звездно-полосатый флаг.

Он был арестован, а переднюю площадку, а также второй и третий этажи на некоторое время эвакуировали. По словам полиции, задержанный не объяснил своих мотивов. Флаг был снят.