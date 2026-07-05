Исключение Британии из оборонного фонда ЕС ударило по самой Франции

Попытка Франции не допустить Великобританию к оборонному фонду ЕС обернулась против Парижа, лишив его доступных европейских кредитов, которые правительство планировало потратить на франко-британские оружейные проекты.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

"Франция запросила из оборонного фонда ЕС 16,2 млрд евро, но ЕК одобрила выделение лишь 15,1 млрд евро, так как проекты, связанные с Британией, не соответствовали критериям, на которых настаивали сами французы", - отмечается в статье.

Весной прошлого года Брюссель согласовал механизм кредитования SAFE объемом 150 млрд евро для наращивания совместных оборонных закупок.

Среди проектов, исключенных из отбора, разработки ракетного производителя MBDA (им совместно владеют Airbus, британская BAE Systems и итальянская Leonardo), уточнил один из собеседников. Британское и французское подразделения MBDA производят дальнобойные ракеты Storm Shadow/Scalp, которые использует Украина.

Франция требовала, чтобы 65% стоимости продукции, финансируемой из фонда, приходилось на единый рынок ЕС (включая Норвегию и Исландию) или на Украину. На долю подрядчиков из других стран может приходиться лишь 35% стоимости, если они не подписали с блоком соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны и не согласились профинансировать программу. На сегодняшний день этим двум условиям соответствует только Канада.

В прошлом году Лондон подписал оборонное соглашение с Брюсселем, однако переговоры о размере взноса сорвались после того, как Париж настоял на том, чтобы ЕК потребовала от британцев более 6 млрд евро. Позднее эта сумма была снижена до 2 млрд евро, но сторонам так и не удалось прийти к соглашению.

Высокопоставленный дипломат ЕС отметил, что отклоненный франко-британский проект иллюстрирует необходимость "навести мосты между амбициями лидеров" и тем, что происходит "на практическом уровне".