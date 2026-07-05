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На Бруклинском мосту произошел пожар во время празднования Дня независимости - ВИДЕО

First News Media10:10 - Сегодня
На Бруклинском мосту произошел пожар во время празднования Дня независимости - ВИДЕО

Во время фейерверка на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар.

Об этом сообщила газета The New York Times.

О возгорании сообщили около 21:32 по местному времени на манхэттенской стороне моста. Выяснилось, что причиной пожара стал фейерверк в честь 250-летия Дня независимости США. Для тушения пожара были задействованы две пожарные машины. Никто не пострадал.

Мост уже был закрыт для автомобильного движения на время праздника, но все полосы оставались перекрытыми для машин и пешеходов до поздней ночи, пока аварийные службы устраняли последствия происшествия.

Очевидцы рассказали NYT, что в большой толпе на Олд-Фултон-стрит никто не паниковал и многие из тех, кто снимал фейерверк на видео, продолжали снимать, пока над мостом поднимался дым.

Позднее городские власти заявили, что возгорание было незначительным, а 143-летний исторический мост остался полностью безопасным и сохранил свою целостность.

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