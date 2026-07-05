В Харькове из-за ударов ВС РФ погибли три человека, еще восемь пострадали
При ударах ВС РФ по 22 населенным пунктам Харьковской области Украины за прошедшие сутки погибли три человека, еще восемь пострадали.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
"В городе Харьков пострадали женщины 45, 22 и 60 лет, а также 10-месячная девочка; в селе Велетень Змиевской громады пострадали мужчины 48 и 52 лет; в поселке Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина; в селе Лозовая Вовчанской громады один человек погиб (данные уточняются), пострадал 32-летний мужчина; в селе Веселое Липецкой громады погиб 69-летний мужчина; в селе Довжанка Вильхуватской громады погиб 55-летний мужчина", – уточнил он.
По словам Синегубова, при ударах российские военные применяли управляемые авиационные бомбы (УАБ) и беспилотники.